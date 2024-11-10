DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.190,39 -4,63%

Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu kritik.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:05
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Burdur'da iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay, Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınlarında gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 FGU 221 plakalı otomobil, dönüş yaparken 15 DG 750 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Bu esnada 15 AAR 961 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara üst üste çarptı.

Kaza sonrası otomobiller şarampole savrulurken, hafif ticari araç devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bu üzücü kazanın ardından yetkililer, sürücülerin tespit edilmesi ve kazanın nedenlerinin araştırılması için inceleme başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi...

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi...

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Babasını Öldüren Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis İstemi
2
Hamas: İsrail Gazze'deki Soykırımı Silah Olarak Kullanıyor
3
Kurtulmuş: Siyasette Silah ve Sandık Bir Arada Olmaz
4
Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: Ölü Sayısı 42 Bin 126'ya Yükseldi
5
DSÖ, Gazze'deki Hastanelerin Güvenliği Konusunda Endişelerini Dile Getirdi
6
Mikati: 'İsrail ile Ateşkese Varmak İstiyoruz'
7
İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Önemli Görüşme: Zirveden Somut Sonuçlar Bekleniyor

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek