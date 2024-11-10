Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Burdur'da iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay, Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınlarında gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 FGU 221 plakalı otomobil, dönüş yaparken 15 DG 750 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Bu esnada 15 AAR 961 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara üst üste çarptı.

Kaza sonrası otomobiller şarampole savrulurken, hafif ticari araç devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bu üzücü kazanın ardından yetkililer, sürücülerin tespit edilmesi ve kazanın nedenlerinin araştırılması için inceleme başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.