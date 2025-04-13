Burdur'da Gazze'ye Yönelik Saldırılar Protesto Edildi

Burdur Kudüs Platformu öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir yürüyüş düzenlendi. "Gazze ölüyor, sessiz kalma" temalı etkinlikte, katılımcılar Çatalpınar mevkisinde toplandı ve ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yüzlerce Katılımcı Gazze İçin Sesini Yükseltti

Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına basın açıklaması yapan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İHH Başkanı Ferhat Aydın, İsrail'in saldırılarında 50 binden fazla sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin yaralandığını ve bu şehitlerin büyük bir kısmının çocuk, kadın ve yaşlılar olduğunu belirtti.

Aydın, Gazze'deki sağlık altyapısının tamamen çöktüğünü vurgulayarak; "İsrail, Gazze ve Filistin'de sadece bombalarla değil, gıda ve diğer temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de bir soykırım yapıyor. Gazze'ye açılan sınır kapıları abluka altında tutularak insani yardım geçişleri engelleniyor. 2 milyondan fazla insan, açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar, açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur," şeklinde konuştu.

İHH'nın Destek Çalışmaları

Aydın, İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, ilk günden bu yana Filistin halkının yanında olduklarını ve yardımlarını her türlü engellemelere rağmen ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Grup, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in duasının ardından dağıldı.

Burdur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Burdur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.