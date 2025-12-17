DOLAR
Burdur'da halı saha kavgası kamerada: 1 kişi hastanelik

Burdur Emek Mahallesi'ndeki halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı; kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:07
Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Ali Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç esnasında bir pozisyondan dolayı 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, diğer gençler de olaya dahil oldu. Kavga sırasında 1 kişi yere düşerek yaralandı ve yerde darp edilmeye devam edildi. Olay, tarafların sakinleşmesiyle son buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntülerde neler var?

Kavga anı, halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin tartışmasının ardından başlayan tekme tokatlı kavga görülüyor.

