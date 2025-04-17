DOLAR
37,82 -0,7%
EURO
43,24 -0,01%
ALTIN
4.062,06 -0,06%
BITCOIN
3.215.156,38 0,12%

Burdur'da İlk Yörük Çalıştayı Temsili Yörük Göçüyle Başladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen Yörük Çalıştayı, temsili göçle ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:07
Burdur'da İlk Yörük Çalıştayı Temsili Yörük Göçüyle Başladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde ilk kez hayata geçirilen "Yörük Çalıştayı", temsili Yörük göçü ile start aldı. Etkinlik, üniversitenin İstiklal Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Temsili göç sırasında geleneksel kıyafetler giymiş Yörükler, hayvanlarıyla birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Bu anlamlı göçün ardından, Yörük kültürüne özgü kütük atma, geleneksel halk oyunları gösterisi, Yörük ateşi yakılması ve keşkek dövme etkinlikleri gibi aktiviteler yapıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, çalıştayda yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını vurguladı. Bilgihan, Yörüklerin ahlakı, edebi ve toplumsal barışa katkılarıyla önemli bir örnek olduğunu belirterek, "Devletine ve milletine sadakatle bağlı olan Yörük insanı, bu toprakların gerçek yaşayanıdır" dedi. Ayrıca, Yörüklerin, çevreye zarar vermeden ve doğayla uyum içinde yaşadığını ifade etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar da üniversitelerin bulundukları şehirlerin sanayi, ekonomi, sanat, kültür ve turizm alanlarına katkı sağlama noktasında önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Dalgar, üniversitelerin bu alanlarda bir lokomotif görevi üstlenerek, şehirlerin gelişimine yardımcı olmasının önemine dikkat çekti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ilk kez düzenlenen "Yörük Çalıştayı", temsili Yörük...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ilk kez düzenlenen "Yörük Çalıştayı", temsili Yörük göçüyle başladı. İstiklal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen temsili göçte geleneksel kıyafetler giyen Yörükler, hayvanlarıyla yürüdü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ilk kez düzenlenen "Yörük Çalıştayı", temsili Yörük...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ilk kez düzenlenen "Yörük Çalıştayı", temsili Yörük göçüyle başladı. İstiklal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen temsili göçte geleneksel kıyafetler giyen Yörükler, hayvanlarıyla yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı
3
Aydın'da Tur Otobüsüne Çarpan Otomobilde Facia: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
İstanbul Dijital Sanat Festivali Paris'te Ön Gösterimle Başladı
5
Antalya'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
6
İBB Meclisi'nde 2024 Faaliyet Raporu Tartışıldı: Yolsuzluk İddiaları Gündemde
7
İBB Meclisinde 2024 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor