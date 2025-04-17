Burdur'da İlk Yörük Çalıştayı Temsili Yörük Göçüyle Başladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde ilk kez hayata geçirilen "Yörük Çalıştayı", temsili Yörük göçü ile start aldı. Etkinlik, üniversitenin İstiklal Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Temsili göç sırasında geleneksel kıyafetler giymiş Yörükler, hayvanlarıyla birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Bu anlamlı göçün ardından, Yörük kültürüne özgü kütük atma, geleneksel halk oyunları gösterisi, Yörük ateşi yakılması ve keşkek dövme etkinlikleri gibi aktiviteler yapıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, çalıştayda yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını vurguladı. Bilgihan, Yörüklerin ahlakı, edebi ve toplumsal barışa katkılarıyla önemli bir örnek olduğunu belirterek, "Devletine ve milletine sadakatle bağlı olan Yörük insanı, bu toprakların gerçek yaşayanıdır" dedi. Ayrıca, Yörüklerin, çevreye zarar vermeden ve doğayla uyum içinde yaşadığını ifade etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar da üniversitelerin bulundukları şehirlerin sanayi, ekonomi, sanat, kültür ve turizm alanlarına katkı sağlama noktasında önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Dalgar, üniversitelerin bu alanlarda bir lokomotif görevi üstlenerek, şehirlerin gelişimine yardımcı olmasının önemine dikkat çekti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ilk kez düzenlenen "Yörük Çalıştayı", temsili Yörük göçüyle başladı. İstiklal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen temsili göçte geleneksel kıyafetler giyen Yörükler, hayvanlarıyla yürüdü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ilk kez düzenlenen "Yörük Çalıştayı", temsili Yörük göçüyle başladı. İstiklal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen temsili göçte geleneksel kıyafetler giyen Yörükler, hayvanlarıyla yürüdü.