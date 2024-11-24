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Burdur'da Kadın Cinayetinde 9 Sanığa İddianame Hazırlandı

Burdur'da bir kadının öldürülmesiyle ilgili 9 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:33
Burdur'da Kadın Cinayetinde 9 Sanığa İddianame Hazırlandı

Burdur'da Kadın Cinayeti Davasında İddianame Kabul Edildi

Burdur'un Çavdır ilçesinde bir kadının öldürülmesine ilişkin 9 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ın, boşandığı eşi tarafından tüfekle ve bıçakla öldürülmesi olayına karışan sanıkların yargılanacağı süre zarfında dikkatler bu davaya çevrildi.

Ağırlaştırılmış Müebbet ve Hapis Cezası Talepleri

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklanan eski eşi Tarık Y. (45) ile onu azmettirdiği öne sürülen Adem S. (36) ve Gökay S. (33) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bunun yanı sıra, diğer sanıklar Erdal A. (40), Mehmet Ç. (27), Meryem S. (30), Kazım Ö. (37), Mustafa S. (31) ve Şaban A. (26) hakkında ise “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemi söz konusu.

Olayın Detayları ve Gelişmeler

Olay, 8 Şubat'ta meydana geldi. Tarık Y., Özlem Şımarık’ı kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamıştı. İki çocuk annesi kadın hastanede hayatını kaybederken, Tarık Y. olay yerinden kaçtı. Daha sonra Denizli'nin Çameli ilçesindeki bir bağ evinde saklanırken yakalandı.

Olay günü Tarık Y.'ye yardım eden diğer sanıkların, bıçak ve silah vererek kışkırttığı, ayrıca otele nasıl gireceği hakkında bilgi verdikleri iddianamede dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

İddianamenin Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle birlikte, davanın seyrinin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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