Burdur'da Kamyon 10 Km Ters Şeritten Gidip Otomobile Çarpıp Kaçtı

Burdur-Antalya kara yolunda H.H. idaresindeki kamyon, Büğdüz kavşağından başlayarak 10 kilometre ters yönde ilerledi; bir otomobile çarpan sürücü yakalandı, gazetecilere sitem etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:02
Burdur-Antalya kara yolunda sabah saatlerinde yaşanan olayda, H.H. idaresindeki kamyon önce Büğdüz kavşağından ana yola ters yönden girdi ve Antalya kavşağına kadar yaklaşık 10 kilometre boyunca ters şeritte ilerledi.

Çarpma ve müdahale

Olay, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kamyon seyir halindeyken bir otomobile çarptı ancak durmayıp yoluna devam etti. İhbar üzerine bölgeyi araştıran trafik polisleri, aracı güvenlikli şekilde durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücünün alkol kullanmadığı tespit edildi. Sürücü sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobilde zarar oluşan sürücü ise kamyon sürücüsünden şikayetçi oldu.

Gazetecilere tepki

Yakalanan kamyon sürücüsü H.H., olayı görüntüleyen gazetecilere karşı "Çekme kardeşim ayıp oluyor valla" diyerek sitem etti.

