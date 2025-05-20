Burdur'da Kurt Saldırısı: 12 Koyun Telef Oldu, 20 Yaralı

Burdur'da Kurt Saldırısı!

Burdur'un Karamanlı ilçesi Kılavuzlar Köyü'nde besicilik yapan Süleyman Kurt'a ait ağıldaki 180 küçükbaş hayvandan 12'si sabaha karşı kurtlar tarafından saldırıya uğrayarak telef oldu. Olayda 20 koyun da yaralandı.

Olayın Gelişimi

Çoban İbrahim Kancı'nın yaptığı ihbar üzerine, bölgeye jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Bu üzücü olay, koyun besiciliği yapan çiftçiler için büyük kayıplara yol açtı ve bölgedeki kurt popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiği konusunda tartışmalara sebep oldu.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, kurtların saldırdığı ağıldaki koyunlardan 12'si telef oldu, 20'si yaralandı.