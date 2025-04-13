Burdur'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Burdur’da Dağda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yaşanan ilginç bir kurtarma operasyonunda, dağda mahsur kalan bir keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Karlıdağ Mevkii'nde dağlık bir alanda mahsur kalan keçiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile belediye ekipleri hızla sevk edildi.

Ekipler ve gönüllü vatandaşlar, yaklaşık 7 saatlik bir çalışmalarının ardından keçiyi sedyeye alarak güvenli bir şekilde indirip sahibine teslim etmeyi başardılar.

Bu kurtarma operasyonu, bölgedeki can dostlarımıza olan duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.