DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 0%
ALTIN
3.957,95 0%
BITCOIN
3.203.754,82 1,11%

Burdur'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 12:55
Burdur'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Burdur’da Dağda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yaşanan ilginç bir kurtarma operasyonunda, dağda mahsur kalan bir keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Karlıdağ Mevkii'nde dağlık bir alanda mahsur kalan keçiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile belediye ekipleri hızla sevk edildi.

Ekipler ve gönüllü vatandaşlar, yaklaşık 7 saatlik bir çalışmalarının ardından keçiyi sedyeye alarak güvenli bir şekilde indirip sahibine teslim etmeyi başardılar.

Bu kurtarma operasyonu, bölgedeki can dostlarımıza olan duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)...

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)...

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde dağda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
2
Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
3
Sumi'ye Düzenlenen Rusya'nın Balistik Füze Saldırısında 21 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Hulusi Akar, Azerbaycan Diaspora Komitesi ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
5
Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda İkinci Gün Heyecanı
6
Bursa Valisi Ayyıldız'dan 699. Fetih Yılı Kutlaması
7
Adana'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık