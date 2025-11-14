Burdur'da Metruk Bina Yıkımı Geçici Olarak Durdu: Kiracı İtiraz Etti

Burdur'da metruk bina yıkımı geçici olarak durdu

Burdur’da uzun süredir tartışma konusu olan metruk bina bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından yıkımına başlandı. Yapının arkasındaki evde oturan bir kiracının tepkisi üzerine işlem bir süreliğine durdu.

Mahalle sakinlerinin endişesi ve tarihî doku

Burdur’un tarihine ışık tutan eski mahalleleri, zaman zaman turistlerin ilgisini çekerken bazı binaların harap görüntüleri endişe yaratıyor. Değirmenler Mahallesi Divanbaba Caddesi Yurtçıkmazı Sokak üzerinde bulunan söz konusu tarihi bina, neredeyse yarısından fazlası yıkılmış haldeydi ve çevre için tehlike oluşturuyordu. Yapılan başvuruların ardından Burdur Belediyesi ekipleri yıkım için harekete geçti.

Kiracı itiraz etti, önlem alınıp çalışmalar sürdü

Yıkım sırasında zabıta ve polis ekipleri alanda çalışmaya başladı. Binanın yarısı yıkıldıktan sonra, arkasındaki evde oturan kiracı Nilüfer Baykara yıkıma itiraz etti. Baykara, evinde çok sayıda kedi ve köpeğe baktığını belirterek, yıkılan parçaların evine geleceğini ve hayvanlarının zarar göreceğini söyledi. Bu itiraz üzerine ekipler yıkımı durdurdu.

Baykara, ekiplerle uzun süre tartıştı ve olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Yapılan inceleme sonrası ekipler, Baykara’nın evine moloz gelmemesi için gerekli önlemleri aldı ve çalışmaların kontrollü şekilde devam etmesine karar verildi.

