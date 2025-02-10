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Burdur'da Muhtarlara 'Köy Üniversitesi' Projesi Tanıtıldı

Burdur'da muhtarlar için 'Köy Üniversitesi' projesi tanıtıldı, kırsalda yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 17:18
Burdur'da Muhtarlara 'Köy Üniversitesi' Projesi Tanıtıldı

Burdur'da 'Köy Üniversitesi' Projesi Muhtarlara Tanıtıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından geliştirilen 'Köy Üniversitesi' projesi, köy muhtarlarına düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ın liderliğinde gerçekleştiren organizasyona, Avşarhan Sinema Salonu ev sahipliği yaptı.

Kırsalda Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedefleniyor

Dalgar, köylerde yaşayan halkın hayat kalitelerini yükseltmeyi ve yaşam tarzlarını iyileştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Daha önce Burdur'un 180 köyünde doğru ve bilinçli hayvancılık eğitimleri verdiklerini anlatan Dalgar, yalnızca hayvancılık üzerine eğitim vermenin yetersiz olduğunu dile getirdi.

İhtiyaçlara Yanıt Verecek Eğitimler

Dalgar, köylerde yaşayan insanların başka ihtiyaçları da olduğunu belirterek, bu doğrultuda gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti. Çocuk yetiştirme, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanma ve yaşlılık döneminde daha sağlıklı yaşayabilme konularında akademisyenlerin köylere giderek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacaklarını söyledi.

Kültürel Etkinlikler de Planlanıyor

Proje kapsamında köylerde eğitim çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat faaliyetlerinin de düzenleneceği kaydedildi. Tanıtım toplantısına 25 köy muhtarı katıldı ve bu projeye olan ilgi büyük bir heyecanla karşılandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından hazırlanan "Köy Üniversitesi" projesi, köy...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından hazırlanan "Köy Üniversitesi" projesi, köy muhtarlarına tanıtıldı. Tanıtım toplantısına 25 köy muhtarı katıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından hazırlanan "Köy Üniversitesi" projesi, köy...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından hazırlanan "Köy Üniversitesi" projesi, köy muhtarlarına tanıtıldı. Tanıtım toplantısına 25 köy muhtarı katıldı.

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