Burdur'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Burdur Tefenni'de Kaza: 2 Yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada, Hüseyin Ş. (49) yönetimindeki otomobil, 15 ABB 091 plakasıyla Seydiler köyü istikametinden ilçe merkezine doğru seyrederken, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucunda, sürücü Hüseyin Ş. ve yanındaki Selda Ş. (44) yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkardıktan sonra, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyeti henüz belirlenmedi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.