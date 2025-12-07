Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Burdur - Antalya kara yolunda saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, N.D. idaresindeki 43 KV 223 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 15 AAC 204 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

