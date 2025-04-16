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Burdur'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Yaşlı Kadın Yaralandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:30
Burdur'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Yaşlı Kadın Yaralandı

Burdur'da Şok Olay: Sahipsiz Köpekler Kadına Saldırdı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Nurel Altıntaş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, Yeşilova Belediyesi'ne bağlı Salda köyünde meydana geldi.

İlk olarak komşusuna gitmek üzere evden çıkan Altıntaş, bir grup sahipsiz köpekle karşılaştı. çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kadın, Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Aldığı yaraların ardından hastaneden taburcu edilen Altıntaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Köy Muhtarından Açıklama

Salda Köyü Muhtarı Osman İlhan, Nurel Altıntaş'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İlhan, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız sokakta rahat oyun oynayamıyor, sahipsiz köpekler sorunu acilen çözülmeli" dedi.

Yaşanan üzücü olay, köydeki sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınması gerektiğine dair talepleri yeniden gündeme getirdi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı.

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