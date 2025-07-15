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Burdur'da Şarampole Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gölhisar’da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Abdulselam Demircan yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 23:46
Burdur'da Şarampole Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Abdulselam Demircan (54) hayatını kaybetti. Olay, Yusufça beldesinde gerçekleşti. 35 DDR 78 plakalı domates yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü aracın içerisinden çıkartmayı başardı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Abdulselam Demircan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demircan'ın cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

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