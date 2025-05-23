Burdur'da Yaşlı Kadının Gözyaşı Sorunu Ameliyatla Çözüldü

Burdur'da Gözyaşı Problemine Cerrahi Çözüm

Burdur'un Merkeze bağlı Düğer köyünde yaşayan 86 yaşındaki Hacer Yavaş, gözyaşı kanallarının tıkanması sonucu yaşadığı rahatsızlıkla 4 yıldır mücadele ediyordu. Gözünde oluşan enfeksiyon ve istemsiz akan gözyaşları, kadının yaşam kalitesini olumsuz etkiliyordu.

Başarılı Ameliyat

Yavaş, Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurduktan sonra, göz yarındaki enfeksiyonu temizlemek amacıyla ameliyata alındı. Burdur Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Büşra İşleyen, Yavaş'ın durumunu değerlendirerek, önce enfeksiyon tedavisinin ardından ameliyatın planlandığını belirtti.

Dr. İşleyen, "Ameliyat gayet başarılı geçti. Şu an durumu iyi, takipleri devam ediyor," diyerek hastanın geleceği hakkında umut verici bilgiler paylaştı.

Göz Enfeksiyonlarına Dikkat!

İşleyen, göz enfeksiyonlarının zamanında tedavi edilmesinin önemine değinerek, bu tür durumlardaki geç kalmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Hacer Yavaş'ın durumu için bir süre gecikme yaşandığını fakat şimdi her şeyin yolunda gittiğini ifade etti.

Teşekkürler!

Hacer Yavaş'ın kızı Şerife Öney, annesinin tedavi sürecinde destek olan doktor ve hastane çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Annesinin gözünün sürekli iltihaplanması nedeniyle sık hastaneye geldiklerini belirten Öney, "Büşra Hanım ameliyatı yaptıktan sonra çok memnun kaldık," dedi.

Hacer Yavaş ise, gözündeki rahatsızlıktan uzun süre çektiğini ve sağlığına kavuştuğu için son derece mutlu olduğunu belirterek, doktoruna teşekkür etti.

Burdur'da gözyaşı kanallarının tıkanması sonucu gözünde enfeksiyon oluşan 86 yaşındaki Hacer Yavaş (solda), Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Büşra İşleyen'in (sağda) yapmış olduğu ameliyatla sağlığına kavuştu.

Burdur'da gözyaşı kanallarının tıkanması sonucu gözünde enfeksiyon oluşan 86 yaşındaki Hacer Yavaş (solda), Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Büşra İşleyen'in (sağda) yapmış olduğu ameliyatla sağlığına kavuştu.