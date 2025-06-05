Burdur'da Yolcu Otobüsü Aydınlatma Direğine Çarptı: 6 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde, bir yolcu otobüsü trajik bir kazaya karıştı. 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olay, Cenk Ö. (51) yönetimindeki 06 GA 1632 plakalı yolcu otobüsünün Burdur - Antalya karayolu Seydiköy mevkiinde, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada, otobüs sürücüsü Cenk Ö. ile yolculardan Reha Görkem Eyler (24), Baki Karaca (22), Fazilet Harun Demir (29), Fatma Mercan (24) ve Murat Efe Mercan (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin kazazedelere yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsünün refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.