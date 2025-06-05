DOLAR
39,34 -0,39%
EURO
44,93 0,18%
ALTIN
4.295,21 -1,12%
BITCOIN
4.123.051,5 -0,18%

Burdur'da Yolcu Otobüsü Aydınlatma Direğine Çarptı: 6 Yaralı

Bucak'ta yolcu otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 11:44
Burdur'da Yolcu Otobüsü Aydınlatma Direğine Çarptı: 6 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde, bir yolcu otobüsü trajik bir kazaya karıştı. 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olay, Cenk Ö. (51) yönetimindeki 06 GA 1632 plakalı yolcu otobüsünün Burdur - Antalya karayolu Seydiköy mevkiinde, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada, otobüs sürücüsü Cenk Ö. ile yolculardan Reha Görkem Eyler (24), Baki Karaca (22), Fazilet Harun Demir (29), Fatma Mercan (24) ve Murat Efe Mercan (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin kazazedelere yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsünün refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i...

Burdur'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsünün refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
Cansuyu Derneği, Arakan Mültecilerine Kurban Bayramı Hazırlığı Yapıyor
3
Afyonkarahisar Valiliği İddiaları Yalanladı: 'Ornaş Kaya Yerleşimleri'nde Dinamit Kullanılmadı'
4
Şehit Aileleri, Kurban Bayramı Arifesinde Edirnekapı Mezarlığı'nı Ziyaret Etti
5
Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması
6
AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu Sürüyor
7
TDV, Malavi'de Kurban Eti Dağıtımına Başladı

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı