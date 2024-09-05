Burdur'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'da Orman Yangını Nedenleri ve Müdahale Süreci

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, Tozluyatak mevkisinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Detayları

Yangının çıktığı ormanlık alanda, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Alevlere Müdahale

Ekipler, yangına toplam 36 personel ve 4 arazözle müdahale ederek, kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının söndürülmesi ile birlikte bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenleri üzerinde çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.