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Burdur DoğaFest'te Gül Hasadı ve Doğa Okulu Etkinlikleri Gerçekleşti

Burdur'da düzenlenen DoğaFest, gül hasadı ve 'Doğa Okulu' etkinlikleriyle doğal ve kültürel zenginlikleri sergiledi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 19:25
Burdur DoğaFest'te Gül Hasadı ve Doğa Okulu Etkinlikleri Gerçekleşti

Burdur DoğaFest’te Coşku Doruğa Ulaştı

Burdur'da bu yıl düzenlenen DoğaFest etkinlikleri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Festival kapsamında, gül hasadı, Lavanta-Gül Tanıtım Merkezi açılışı ve Karakent Doğa Okulu etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gül Hasadı ve Tanıtım Merkezinin Açılışı

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen festivalde, katılımcılar Karakent Köyü'ndeki Lisinia alanında, Burdur Gölü manzarası eşliğinde gül toplayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gül hasadının ardından, katılımcılara gül yağı üretim merkezi gezdirilerek, üretim süreci hakkında bilgiler verildi.

Festivalin önemli bir anı olarak Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan öncülüğünde gerçekleştirilen Lavanta-Gül Tanıtım Merkezi’nin açılışı, katılımcılara yeni bir deneyim sundu. Vali Bilgihan, burada Kadir Ergin ve Elif Karaaslan çiftinin nikah merasimine katılarak, şahitlik etti.

Doğa Okulu Etkinlikleri ve Kültürel Zenginlikler

Festival, Karakent Köyü'nde çocuk ve gençlere yönelik Doğa Okulu etkinlikleri ile devam etti. Ayrıca, üreticilerin stantlarının yer aldığı alanı gezme fırsatı bulan katılımcılar, folklor gösterileri ve yerel sanatçıların müzik dinletileri ile keyifli anlar yaşadı.

Uluslararası Bir Festival Vizyonu

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, festivalin ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası bir hale dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi. Anadolu'nun tarihi birikimini ve kültürel zenginliğini vurgulayan Bilgihan, "Doğanın, tarihin ve kültürün birlik ve beraberliği simgelediğini" ifade etti. Ayrıca Burdur'un zengin folklorik mirasına dikkat çekerek, herkesin Burdur’u keşfetmeye davet etti.

Festivalin son günü, Salda Gölü Halk Plajı’nda spor etkinlikleri ve triatlon ile sona erecek. DoğaFest, Burdur'un doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini kutlamaya devam edecek.

Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, gül hasadı, yapıldı....

Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, gül hasadı, yapıldı. Burdur Valiliğince düzenlenen festival kapsamında katılımcılar, Karakent Köyü'ndeki Lisinia'da Burdur Gölü manzarası eşliğinde gül toplayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, gül hasadı, yapıldı....

Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, gül hasadı, yapıldı. Burdur Valiliğince düzenlenen festival kapsamında katılımcılar, Karakent Köyü'ndeki Lisinia'da Burdur Gölü manzarası eşliğinde gül toplayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

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