Burdur-Fethiye Karayolu'nda Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Burdur-Fethiye Karayolu'nda sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:18
Burdur yönünde ilerleyen bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde yoğun güvenlik ve sağlık müdahalesi gerektirdi.

Kaza Detayları

Kaza, saat 08.00 sıralarında Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Savaş Toktaşer (35) idaresindeki 07 L 9130 plakalı TOFAŞ Kartal marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada A.A. idaresindeki 15 AEH 778 plakalı volkswagen panelvan ile Orçun V. yönetimindeki 07 ZD 017 plakalı TOFAŞ otomobile çarpışma gerçekleşti.

Kazada; Savaş Toktaşer, aynı otomobilde bulunan Erkan Toktaşer (24) ve H.T. (16) ağır yaralanırken, panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu olan H.T. yaralandı.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı uygulanan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yara almadan kurtulan 07 ZD 017 plakalı otomobilin sürücüsü Orçun V., yaşadığı anı, "Bir anda otomobil uçarak üstümüze geldi. Roket gibi geldi ne olduğunu anlamadık" sözleriyle anlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

