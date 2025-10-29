Burdur Gölhisar'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz hayatını kaybetti; otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:27
Kaza Ayrıntıları

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen kazada, 15 HP 389 plakalı motosikleti kullanan Halil Yılmaz, Gölhisar-Altınyayla Karayolu'nda, 15 AB 287 plakalı otomobili süren Ali K. yönetimindeki araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali K. ile araçtaki Tursun Ç., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Halil Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.

