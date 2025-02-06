Burdur İtfaiyesi 6 Şubat Depremlerini Andı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Burdur'da itfaiye ekibi tarafından anıldı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, deprem anında görev aldıkları süreçte, komuta merkezinde saat 04.17'de araçlarının sirenlerini çalarak saygı duruşunda bulundu.

Acılar Taze Kalıyor

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ikinci yılında acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu ifade etti. Ballak, deprem gecesi saat 05.30'da 18 kişilik arama kurtarma ekibiyle yola çıktıklarını ve ilk olarak Kahramanmaraş'a ulaştıklarını belirtti.

"O şehirle beraber biz de yıkıldık. Çünkü hiçbirimiz deprem bölgesine gidene kadar o acı tabloyu gözümüzde bile canlandıramamıştık," diyen Ballak, moral ve motivasyon açısından etkilendiklerini kaydetti. "Bizim ayakta kalmamız gerekiyordu, personelimizi ayakta tutmamız gerekiyordu,” diyerek durumu özetledi.

Gelecekteki Hazırlıklar

Ballak, “Depremde arama kurtarma ekibi hazırlamak çözüm değil. Önemli olan depreme sağlam ve dayanıklı binalarla hazırlanmak. Ben ülkemizin tekrar böyle bir acı yaşamamasını diliyorum,” şeklinde konuştu.

Kurtarma Anıları

İtfaiye çavuşu Ali Eryılmaz ise, depremin yıkıcı etkilerini ve kurtarma çalışmalarını anlattı. Eryılmaz, yıkılan Ebrar Sitesi'nde kurtarma çalışması yaptıklarını belirterek, "Mustafa amcamız vardı, dışarı çıktığında bile elimi hiç bırakmadı. Ambulansta bile ayrılmadı. Onun oğlu vardı fakat onu kurtaramadık," dedi. Eryılmaz, "İlk vardığımızda Kumsal bebekle tanıştık. Enkaz altındaydı ve çok şiddetli bir yağmur yağıyordu. Onu sağ salim çıkardıktan sonra diğer enkazlara gittik," sözleriyle o anları hatırladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Burdur'da itfaiye ekibince anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Burdur'da itfaiye ekibince anıldı.