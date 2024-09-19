Burdur ve Karabük'te Yeni İdare Mahkemeleri Kuruluyor

Bakan Tunç'tan Yeni İdare Mahkemeleri Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük illerinde idare mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Yargı Teşkilatındaki Gelişmeler

Tunç, 2002 yılında Türkiye'de sadece 60 idare mahkemesi bulunurken, 2024 itibarıyla toplam 214 idare mahkemesi sayısına ulaşılacağını belirtti. Bu kapsamda 33 yeni idare mahkemesinin kurulması ile birlikte, mevcut sayı önemli bir artış göstermiş olacak.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyuruda bulunan Tunç, yeni mahkemelerin vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişmesini, yargının etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Tunç, bu yeni idare mahkemelerinin ülkemiz, milletimiz ve yargı sistemi için hayırlı olmasını diledi.