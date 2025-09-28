Burhanettin Duran: Kütahya Simav Depremi — Saha Tarama Devam Ediyor

İletişim Başkanı Duran'dan geçmiş olsun mesajı ve saha tarama bilgisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa ile Bilecik'te de hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı.

Duran, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen, Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmamış olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah'tan, milletimizi her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum."

Açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve herhangi bir olumsuzluğun henüz tespit edilmediği vurgulandı.