Bursa, Ankara, İzmir ve Denizli'de Gerçekleşen Eş Zamanlı Operasyonda Zorla Fuhuşa Sürüklenen Kadınlar Kurtarıldı

Fuhuş Operasyonunda 25 Kadın Kurtarıldı, 31 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bursa merkezli olarak düzenlenen ve Ankara, İzmir, Denizli gibi şehirleri de kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, 25 kadın zorla fuhuşa sürüklenmekten kurtarıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Operasyon Sonrası Ele Geçen Silah ve Uyuşturucu Miktarı Şaşırttı

8 Mart tarihinde Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen operasyona 40 farklı adreste toplam 300 polis katılmış ve operasyonun sonucunda 25 kadın, şüphelilerin elinden kurtarılmıştı. Gözaltına alınan 31 zanlının fuhuş pazarlığı yaptıkları evlerde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Operasyonla ilgili detaylar, adli sürecin başlamasıyla birlikte gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.