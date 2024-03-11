Bist 100
9.131,82 0%
DOLAR
32,01 0,31%
EURO
35,02 0,08%
ALTIN
2.234,88 0,54%

Bursa, Ankara, İzmir ve Denizli'de Gerçekleşen Eş Zamanlı Operasyonda Zorla Fuhuşa Sürüklenen Kadınlar Kurtarıldı

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, zorla fuhuşa sürüklenen 25 kadın kurtarıldı. 31 zanlı, yapılan operasyonların ardından adliyeye sevk edildi. Evlerinde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:38
Bursa, Ankara, İzmir ve Denizli'de Gerçekleşen Eş Zamanlı Operasyonda Zorla Fuhuşa Sürüklenen Kadınlar Kurtarıldı

Fuhuş Operasyonunda 25 Kadın Kurtarıldı, 31 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bursa merkezli olarak düzenlenen ve Ankara, İzmir, Denizli gibi şehirleri de kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, 25 kadın zorla fuhuşa sürüklenmekten kurtarıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Operasyon Sonrası Ele Geçen Silah ve Uyuşturucu Miktarı Şaşırttı

8 Mart tarihinde Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen operasyona 40 farklı adreste toplam 300 polis katılmış ve operasyonun sonucunda 25 kadın, şüphelilerin elinden kurtarılmıştı. Gözaltına alınan 31 zanlının fuhuş pazarlığı yaptıkları evlerde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Operasyonla ilgili detaylar, adli sürecin başlamasıyla birlikte gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan öncesi yardım ödemeleri başladı! 2900 TL yardımla buzdolabı dolup taşacak

Ramazan öncesi yardım ödemeleri başladı! 2900 TL yardımla buzdolabı dolup taşacak

O birey için artık ulaşım derdi yok! Her yere bedava gidilme dönemi başlıyor

O birey için artık ulaşım derdi yok! Her yere bedava gidilme dönemi başlıyor

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor
2
İBB Adayı Murat Kurum ve İmamoğlu Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor: Kent Lokantaları Tartışması
3
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Önemli Görüşme İçin Bir Araya Geldi
4
Ordu'da Akülü Araba Faciası: 4 Yaşındaki Çocuğun Gezen Arabası Evin İçin Alev Aldı!
5
İsrail Saldırıları ve Açlık Dramı: Gazze'de Ramazan'ın İlk Gününde 2 Bebek Hayatını Kaybetti
6
Olumsuz Hava Engeli: Gestaş, Bozcaada ve Gökçeada Seferlerini İptal Etti
7
22 Yaşındaki Akrabasını 70 Bin TL'ye Satmaya Çalışan Zanlı Tutuklandı!

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine bedava oldu! Artık tek kuruş ödemeyecekler

Bir kaşık dökünce yatağınız hijyen deposuna dönecek! Bu temizlik tüyosu hiçbir yerde yok

O birey için artık ulaşım derdi yok! Her yere bedava gidilme dönemi başlıyor

Elinde telefon olanlar panikleyecek! 1 Nisan'dan sonra paranız buhar gibi uçacak

Bankadan geri ödeme fırtınası: Adım adım 7500 TL alacaksınız

Ramazan öncesi yardım ödemeleri başladı! 2900 TL yardımla buzdolabı dolup taşacak

Bankaların promosyon kavgası devam: Yapı Kredi 23,850 TL ile göz kamaştırdı

Acil toplu para arayanlar koşsun! 150.000 TL ihtiyaç kredisi için onay verildi

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor