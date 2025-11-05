Bursa Bölgesi Organ Bağışında Yine Türkiye Birincisi

Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova illerini de kapsayan Bursa bölgesinin il sağlık müdürleri, organ nakil koordinatörleri ve hastane yöneticileri, Bursa Şehir Hastanesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Son 14 yılda 12’nci kez Türkiye lideri olan bölgenin başarısına katkı sağlayanlar toplantıda onurlandırıldı; vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan vatandaşların konuşmaları duygu dolu anlar yaşattı.

Toplantı, katılımcılar ve açılış

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve Yalova İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı ile bölgenin organ nakil koordinatörleri, kamu ve özel hastanelerin yöneticileri katıldı. Toplantı, organ bağışı konulu uluslararası sanat eserlerinin yer aldığı serginin kurdele kesimiyle başladı. Bursa Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Gülbahar Çalışkan bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

Bursa yeniden zirvede

Doç. Dr. Çalışkan'ın ardından kürsüye çıkan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışı konusuna gösterdiği hassasiyeti vurguladı. Çetin, organ bağışının zorluklarına dikkat çekerek mevzuat gereği sağken beyan bırakılmamışsa aileden izin alınmadan organ alınamadığını belirtti. Çetin'in konuşmasından satır başları şu şekildeydi: Bu stresli ortamda kişi eğer sağken organ bağışına yönelik beyan bırakmadıysa mevzuatımız gereği aileden izin almadan organlarını alamazsınız. Gerçekten zor bir ortam. Bir taraftan aileler yaslarını yaşıyor, bir taraftan 7-8 kişiye umut olma imkânı var. Bu kritik zamanı yönetemezseniz işler yürümüyor. Balıkesir Şehir Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi öncülüğünde ve diğer illerimizin katkılarıyla geçtiğimiz yıl Antalya’ya devrettiğimiz organ bağışı birinciliğini bu yıl geri aldık. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

Duygu dolu anlar: "Kızımın vasiyetini yerine getirdik"

Toplantıda vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan ailelerin konuşmaları dikkat çekti. Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Rabia Seyhan'ın annesi Selma Seyhan söz alarak kızının vasiyetini yerine getirdiklerini anlattı. Anne Seyhan'ın konuşması katılımcılarda derin duygu bıraktı:

Merhume Rabia Seyhan’ın annesiyim. Bundan tam 16 ay öncesi trafik kazası geçirdi. Kazadan 2 gün önce kendisiyle bir konuşma yapmıştık. Ben organlarımı bağışlayacağım demişti. Pazar günü de kaza geçirdi. 11 gün yoğun bakımda kaldı. Sonrasında vefat etti organlarını bağışladık. Kızımızın vasiyetini yerine getirdik. Hem üzücü hem de gurur verici bir şey. Kızımın vasiyeti yerine geldi. Nice canlara can oldu. Kalbini verdiğimiz kişi de vefat ettiğini duydum. Allah rahmet eylesin. İnşallah öbür dünyada buluşmuşlardır. Organları herkes bağışlasın. Nice genç yaşta organ bekleyen hastalarımız var. Bir insana can olmak bütün insanlara can olmaktır. Ben buna inanarak kızımın organlarını verdim.

Program, nakil sayesinde hayata tutunanların görüşleriyle devam etti. Etkinlik sonunda Bursa bölgesinin Türkiye zirvesinde yer almasında emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

