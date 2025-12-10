DOLAR
Bursa Çirişhane'de 'Dur' İhtarına Uymayan 2 Şüpheli Yakalandı

Bursa Çirişhane Mahallesi'nde 'dur' ihtarına uymayan iki kişi, kısa kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı; şüpheliler gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:50
Mahallede kısa süreli kovalamaca sonrası gözaltı

Bursa'nın Çirişhane Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekipleri, şüphelendikleri iki kişiye "dur" ihtarında bulundu. Uyarıya uymayan şahıslar kaçmaya başlayınca ekipler peşlerine düştü.

Kısa süren kovalamaca mahallede hareketli anlara sahne oldu. Polis ekipleri, koordineli ve hızlı müdahaleyle kaçan şahısları yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Yakalanan iki şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

