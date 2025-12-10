Bursa Çirişhane'de 'Dur' İhtarına Uymayan 2 Şüpheli Yakalandı

Mahallede kısa süreli kovalamaca sonrası gözaltı

Bursa'nın Çirişhane Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekipleri, şüphelendikleri iki kişiye "dur" ihtarında bulundu. Uyarıya uymayan şahıslar kaçmaya başlayınca ekipler peşlerine düştü.

Kısa süren kovalamaca mahallede hareketli anlara sahne oldu. Polis ekipleri, koordineli ve hızlı müdahaleyle kaçan şahısları yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Yakalanan iki şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

‘DUR’ İHTARINA UYMADI, ONLAR KAÇTI POLİS KOVALADI 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI