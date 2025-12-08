DOLAR
Germencik'te Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Germencik Belediyesi temizlik ekipleri rutin çalışmaların yanı sıra cemiyet sonrası temizlikleri tamamladı; park ve yeşil alanlardaki çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:21
Germencik'te Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Germencik'te temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçede gerçekleştirilen cemiyetlerin ardından oluşan temizlik işlerini de hızlı ve titiz şekilde tamamlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise parkları çocuklar ve vatandaşlar için güvenli, keyifli ve sağlıklı alanlar haline getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Burak Zencirci'den açıklama

Burak Zencirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, bugün rutin çalışmalarının yanı sıra ilçemizde gerçekleşen cemiyetler sonrası oluşan temizlik çalışmalarını da ivedilikle tamamlamıştır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ise parklarımızı çocuklarımızın ve siz değerli hemşehrilerimizin güvenle, keyifle ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebileceği alanlar haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Her şey daha temiz bir çevre, daha güzel bir Germencik için"

Germencik Belediyesi yetkilileri, kent genelinde temizlik ve düzenleme faaliyetlerinin düzenli olarak devam edeceğini bildiriyor.

