Reyhanlı'da 10 Yaşındaki Amir Kurtarıldı — Baba: "Dayı En Ağır Cezayı Almalı"

Olayın gelişimi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, cuma günü okul çıkışı evine gitmeyerek kayboldu. Aile, durumu Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Polis ekipleri, Amir’in okulunun bulunduğu bölge başta olmak üzere ilçe genelindeki güvenlik kameralarını inceledi; yaklaşık 200’den fazla kamera kaydı incelendi.

İncelemeler sonucu şüpheli olarak Amir’in dayısı M.E. gözaltına alındı. Baraj yolunda bir evin kamerasına yeğeniyle birlikte yakalanan dayı, yeğenin durumundan haberdar olmadığını iddia etti. Buna karşın polis, AFAD, jandarma ve STK’ların katılımıyla geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Çocuğun bulunması ve sağlık durumu

Arama ekiplerinin çalışması sonucunda Amir, kafasından yaralanmış halde toprağa gömülü bulundu. Ağır yaralı çocuk, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı. Hastanede yapılan ameliyatın başarılı geçtiği ve Amir’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Babanın tepki ve talebi

Evladını bulan arama kurtarma görevlisini alnından öpen baba Muhammed El Cedduh, yaşadıklarını şöyle aktardı: "Öğlen saat 12.00’de oğlum okula gitti. Dayısı okula gidip oğlumu aldı ve arabaya bindirip götürdü. Oğlum 3 gündür kayboldu. Tüm ekipler geldi aradık ve bulduk. Oğlumu bulduktan sonra oğlum bize, ‘dayım gelip beni aldı, götürdü ve ısırdı’ dedi. Hastaneye getirdik ve ameliyata aldılar. Ameliyat başarılı geçti ve durumu iyi. Dayının neden böyle yaptığını biz de bilmiyoruz. Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Tüm ekip 3 gün aradılar ve buldular. Onlara da teşekkür ederim. Biz 3 gündür uyumadık. Oğlum 3 gündür o taşların altında azap çekti. Oğluma bunu yapan caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Allah hepimizi korusun. Türkiye devletimizden o cani en ağır nasıl ceza alabiliyorsa o cezayı almasını istiyoruz."

Arama kurtarma gönüllüsünün tanıklığı

Gönüllü arama kurtarma görevlisi Ramazan Albayrak, çocuğu bir ses üzerine fark ettiğini ve üzerinden kaya denilecek kadar büyük 7 taşı kaldırdığını anlattı: "Allah bizi bulmamıza vesile kıldı. Ben arama kurtarma gönüllüsü olarak gittim. Arama yaparken bir ses duydum. Taşların üzerinde olduğu bir çocuk gördüm. Büyük taşların altından çocuk bağırıyordu. Kaya denilecek kadar büyük 7 taşı çocuğun üzerinden kaldırdım. Çocuğu bunların sebebini sorduğumda çocuk, dayısının yaptığını söyledi. Gerçek manada duygularımı anlatamıyorum. Çocuğu canlı bulduk ve durumunun iyi olması bizim için gurur vericiydi." Albayrak, kaldırdığı taşlardan birinin çocuğun başının üzerindeki büyük bir taş olduğunu ve bunun baş zedelenmesine yol açtığını belirtti.

Şüphelinin durumu

Cuma günü gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 30 yaşındaki M.E., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. M.E.’nin daha önce "taksirle yaralama" suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Amir’in ameliyatının başarılı geçmesi ve bulunmasının ardından ailesi, arama kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerine teşekkür etti; olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

