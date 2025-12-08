Yüksekova'ya Yoğun Kar: İlçe Beyaza Büründü

Yüksekova'ya Yoğun Kar Yağışı: İlçe Beyaza Büründü

Kar kalınlığı 10 santimetre, görüş 20 metre

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yollarda kalan araçların yardımına vatandaşlar ve ekipler koştu. Özellikle yokuşlu yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar yolda mahsur kaldı ve sürücülerin imdadına çevredekiler yetişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün bölge için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde beklenen yağış etkili oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan yağışlar, akşam saatlerine doğru kesintiye uğradı ancak sabaha karşı yeniden etkili olan kar ilçeyi adeta felç etti.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar ve okuluna gitmeye hazırlanan öğrenciler güne kar sürpriziyle uyandı. Cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlar tamamen kar altında kaldı.

Yüksekova 117. Karayolları Şefliği ekipleri ile Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai sürdürüyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİ, AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ. KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞIRKEN, GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ. YOLLARDA KALAN ARAÇLARIN İMDADINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ.