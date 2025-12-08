DOLAR
Bitlis'te Dört Mevsim: Yükseklerde Kar, Van Gölü'nde Mangal ve Yüzme

Bitlis'te yüksek kesimlerde kar nedeniyle araçlar yolda kalırken, Van Gölü kıyısında vatandaşlar mangal yapıp suya girdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:06
Bitlis'te Dört Mevsim: Yükseklerde Kar, Van Gölü'nde Mangal ve Yüzme

Bitlis'te Dört Mevsim Bir Arada

Bitlis ve Van Gölü Havzası'nda bugün farklı hava koşulları adeta yan yana yaşandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı, birkaç kilometre aşağıda ise vatandaşlar Van Gölü kıyısında mangal yapıp suya girdi.

Şehrin yüksek kesimlerine doğru ilerledikçe kısa mesafede önce sağanak yağmur, ardından kar yağışı görüldü. Rakım arttıkça kar birikintileri bazı araçların ilerlemesini güçleştirirken, eteklerde yağmur etkisini sürdürdü.

Aşağı yamaçlarda ve göl kıyısında yağmura rağmen yaşayanlar piknik yapıp yüzerek yazdan kalma görüntüler oluşturdu. Sadece birkaç kilometrelik mesafede yükseklerde kış, eteklerde sonbahar havası hissedildi.

Uzman uyarısı

Doç. Dr. Cihan Önen, Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi, bu durumun halk sağlığı açısından önemli sonuçları olabileceğini belirtti ve şöyle dedi: Sıcaklık değişimlerinin çok kısa mesafelerde hızla farklılaşması hem sürücüler hem de yüzme amaçlı göle giren vatandaşlar için risk oluşturuyor. Kar ve buzlanma nedeniyle trafik güvenliğine, soğuk göl suyunda ise hipotermi ihtimaline karşı dikkatli olunması gerekiyor. Soğuk suyun etkisi, kişinin vücut özellikleri, suda kalış süresi ve suyun sıcaklığına göre değişmektedir. Özellikle 0 dereceye yakın sularda yüzme veya ani şekilde soğuk suya girme, vücuttan ısı kaybını hızla artırarak soğuk su şoku ve devamında hipotermi gelişimine neden olabilir. Bunun yanında dağlık ve yüksek rakımlı bölgelerde, eğime bağlı olarak sıcaklık farklılıkları belirgin şekilde düşebilir. Bu tür kırsal alanlarda araç kullanacak kişilerin yolda kalma, donma riski veya kaza durumlarına karşı gerekli tedbirleri almaları önemlidir

