Başakşehir'de Kardeş Kavgası: Sopa, Kemer ve Bıçakla Yaralanma — 12 Gözaltı

Başakşehir Bayramtepe Mahallesi'nde mal paylaşımı tartışması kavgaya dönüştü; sopa, kemer ve bıçak kullanıldı, 1 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:09
Başakşehir'de iki kardeş arasında mal paylaşımı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki akrabaların da müdahalesiyle olayta şiddet arttı.

Olayın Detayları

Olay, Bayramtepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya evrildi ve sopa, kemer ve bıçaklar kullanıldı.

Kavga sırasında taraflardan birinin bıçaklanarak yaralandığı bildirildi. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gözaltılar ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

