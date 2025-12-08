DOLAR
Erzincan'da Kayalıklarda Mahsur Kalan 11 Keçi 3 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

Erzincan Kalecik'te kayalıklarda mahsur kalan 11 keçi, AFAD, JAK ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:17
Kalecik köyünde ekiplerin ortak müdahalesi

Kalecik köyü yakınlarındaki kayalıklarda sıkışan 11 keçi, AFAD, JAK ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 3 saatlik bir operasyonla kurtarıldı.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Gültekin Sert, her gün hayvanlarını otlattığı alanda sürünün geri katılmadığını fark etti. Sürüyü köye yönlendirdiğinde bazı keçilerin insan erişiminin mümkün olmadığı kayalık bir noktada mahsur kaldığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

Havanın kararması nedeniyle ilk kurtarma çalışması ertelenirken, ertesi sabah olay yerine gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Çağlayan Jandarma Komutanlığı ekipleri zorlu arazi şartlarında yaklaşık üç saat süren çalışma sonucu keçileri güvenli alana indirdi.

Kurtarma operasyonunun ardından hayvanlarının sağ salim kurtarılmasından büyük sevinç duyan Gültekin Sert, görev alan ekipler için teşekkürlerini iletti.

