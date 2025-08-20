DOLAR
Bursa'da 1500 Araçlık 4 Katlı Yer Altı Otoparkı Tamamlandı

Bursa Osmangazi Meydanı'na İLBANK desteğiyle 24 metre derinlikte, 4 katlı ve 1500 araç kapasiteli yer altı otoparkı inşa edildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:40
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da inşası tamamlanan 4 katlı yer altı otoparkına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz. İşte Bursa'mıza değer katacak 1500 araçlık Osmangazi Meydan Otopark Projemiz." ifadelerini kullandı. Kurum da NSosyal'deki hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda projeye dair görüntülere yer verdi.

Projenin ayrıntıları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) desteğiyle Bursa'nın Osmangazi Meydanı'nda Sokak Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla bir yer altı otoparkı inşa edildiği belirtildi. Proje, 24 metre derinliğe inilerek 4 kat şeklinde tasarlandı ve aynı anda 1500 araç kapasitesine sahip.

Yapının zemini yaklaşık 647 adet fore kazık ile sağlamlaştırıldı; yetkililer bu sayede doğal afet durumlarında yapının dayanıklı ve ayakta kalacağını vurguladı.

Yetkililerin değerlendirmesi

Bursa İlbank Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, projenin Bursa'ya değer katan vizyon projelerden biri olduğunu belirtti. Kayatürk, projenin yalnızca kent meydanı ve otopark olmanın ötesinde sosyal dokular, kültürel alanlar ile öğrenciler için kıraathane ve kütüphane olarak dizayn edildiğini aktardı ve şu ifadeleri paylaştı: "Bunun dışında sosyal dokular, kültürel alanlar, öğrencilerimizin gelip kalabileceği, kitap okuyabileceği kıraathane ve kütüphane olarak dizayn edildi. Genelde otoparklar katlı otopark olarak dizayn edilir. Projemizin en önemli özelliği 24 metre yerin altına inşa edildi. Yaklaşık 1500 aracın bir anda park edebileceği otopark, 4 kat şeklinde teşekkül edildi. Yaklaşık 647 adet fore kazıklarla zemini sağlamlaştırıldı, doğal afetler durumunda sağlam ve ayakta kalacaktır."

Yetkililer, projenin kent meydanına yeni kullanım alanları kazandıracağını ve büyükşehirlerdeki otopark ihtiyacına katkı sağlayacağını vurguladı.

