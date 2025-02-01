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Bursa'da 2 Aylık Bebek Emzirilirken Rahatsızlandı, Hayatını Kaybetti

İnegöl'de emzirme sırasında rahatsızlanan 2 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:06
Bursa'da 2 Aylık Bebek Emzirilirken Rahatsızlandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'da Emzirilirken Rahatsızlanan Bebek Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, 2 aylık bir bebek, annesi tarafından emzirildiği sırada rahatsızlandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden M.S. (34) ve E.S. (30) çifti, 2 ay önce dünyaya gelen bebeklerinin fenalaştığını fark ettiklerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradılar. Annenin bebeğinin hareketsiz olduğunu gören E.S., durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan sağlık ekipleri, bebeğe kalp masajı uygulayarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Ancak üzücü bir şekilde, bebek hastanede hayatını kaybetti.

Bebeğin ölümünün ardından, savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu acı olayın ardından, bebeğin ölümüyle ilgili ayrıntılı bir soruşturma yürütülüyor.

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