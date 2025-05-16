Bursa'da 222 Sikke ve 41 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıyan 222 sikke ile 41 farklı obje ele geçirildi. Olay, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda meydana geldi.

Editörler, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde yaptıkları rutin denetimlerde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, toplamda 222 tarihi sikke ve çeşitli boyutlarda 41 obje bulundu.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan şüpheliler U.S, M.E.K. ve M.İ.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan U.S, tutuklanırken, diğer şüpheliler M.E.K. ve M.İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 222 sikke ile farklı boyutlarda 41 obje ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.