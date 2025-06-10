Bursa'da 23 Tarım İşçisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 23 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Çayırlı Mahallesi'nde meydana geldi.
Yemeğin ardından rahatsızlanan işçiler, hızla Yenişehir ve İnegöl'deki hastanelere sevk edildi. İlk tedavi süreçlerinin ardından, hastaneye başvuran 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayın sebebi olarak yedikleri yemekteki maddeler olasılığı üzerinde duruluyor. Yetkililer, konuyla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 23 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 23 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.