Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Bursa'da Belediyelere Müjde: %25 Maaş Artışı!

Türkiye genelinde maaş zamları merakla takip edilirken, Bursa şehrinden gelen en son haberler, Nilüfer Belediyesi iştiraklerinden NİLBEL A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile aydınlatıldı. Uzun süredir beklenen bu anlaşma, çalışanların ekonomik ve sosyal refahını artırmayı hedefliyor.

Nilüfer Belediyesi'nden Tarihi İmza

NİLBEL A.Ş. bünyesinde 2 bin 221 çalışanı yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, belediye yönetimi ve sendika temsilcileri arasındaki yoğun görüşmelerin ardından sonuçlandı. İmzalanan sözleşme ile birlikte, önümüzdeki iki yıl boyunca çalışanların maaşlarında yüzde 20 ile yüzde 25 arasında bir artış uygulanacak.

Maaş Artışları ve Yeni Ücretler

Bu kapsamda, NİLBEL A.Ş. bünyesindeki en düşük brüt ücret, 36 bin 550 lira 69 kuruştan 43 bin 886 liraya yükselirken, en yüksek brüt ücret ise 53 bin 939 lira 60 kuruştan 67 bin 418 lira 47 kuruşa çıkarıldı.

Sosyal Haklardaki İyileştirmeler

Toplu iş sözleşmesinin bir diğer ilginç yanı da sadece maaş artışlarıyla sınırlı kalmaması. Haftalık çalışma süresinin 42,5 saatten 40 saate düşürülmesi, çalışanların sosyal haklarında önemli bir iyileşme sağladı. Ayrıca, ikramiye gün sayısında da artış yaşandı.

İkramiyelerdeki Artış ve Ekonomik Etkiler

İlk yılı için ikramiye gün sayısı 40 günden 42 güne çıkarken, ikinci yıl için bu rakam 48 gün olarak belirlendi. Ayrıca, sözleşmenin ikinci yılından itibaren her altı ayda bir, enflasyon oranına ek olarak yüzde 2 refah payı da ücretlere yansıtılacak. Ağustos ayı itibarıyla açıklanacak enflasyon tahmininin yüzde 18 olarak baz alınması durumunda, çalışanların maaşları daha da artabilir.

Öngörülere göre, en düşük ücret 43 bin 556 lira 58 kuruştan tahmini olarak 50 bin 716 lira 13 kuruşa, en yüksek ücret ise 66 bin 478 lira 47 kuruştan tahmini olarak 78 bin 376 lira 93 kuruşa yükselebilir.