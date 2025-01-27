Bursa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bursa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Oluştu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 13.43'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Nilüfer ilçesi olarak kaydedilirken, sarsıntının 9,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Vali Erol Ayyıldız'dan Açıklama

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.