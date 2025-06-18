Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Yangın Alarmı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Yörükler ve Girencik mahalleleri arasındaki anızda başlayan yangın, kısa sürede bitişiğindeki ormanlık alana sıçramasıyla paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahale başlattı.

Yangına Müdahale Detayları

Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine, alevlerle mücadele sürüyor. 3 helikopter, 44 araç ve toplamda 132 personel yangının söndürülmesi için seferber edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde yangının daha fazla alana yayılması önlenmeye çalışılıyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çabaları devam ediyor. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.