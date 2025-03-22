Bursa'da Apartman Yangını: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 çocuk dahil 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 02:18
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 03:09
Bursa'da Apartman Yangını: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Apartman Yangını: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi dumandan etkilendi.

Birinci katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dairede bulunan bir kadın, iki çocuğunu alarak dışarıya çıktı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri geldiğinde durumu kontrol altına alarak yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayrıca, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunus Emre Enstitüsü'nden Fas'ta Engellilere Özel İftar Daveti
2
İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Acil Ateşkes Çağrısı
3
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: İBB Binasına Giriş Yapıldı
4
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Polise Saldırı ve Müdahale
5
Çorum'da Kayınvalidesini Öldüren Damat Gözaltında
6
Ankara'da İzinli Gösteriye Müdahale: 3 Polis Yaralandı
7
Gündem Özeti: 22 Mart 2025'te Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek