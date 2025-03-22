Bursa'da Apartman Yangını: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi dumandan etkilendi.

Birinci katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dairede bulunan bir kadın, iki çocuğunu alarak dışarıya çıktı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri geldiğinde durumu kontrol altına alarak yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayrıca, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.