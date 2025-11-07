Bursa'da Atatürk'e Özlem Anı Defterlerinde — 87. Yıl

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 87. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde anlamlı bir anma etkinliği düzenledi. Proje kapsamında Bursalılar, duygularını ve özlemlerini kaleme dökebilmek için hazırlanan stantlarda buluşuyor.

Anı defteri stantları kent belleğine not bırakıyor

anı defteri stantları ile vatandaşlar, Atatürk'e duydukları sevgi ve saygıyı satırlara aktarıyor. Stantlar 10 ayrı noktada hizmet veriyor: Şehreküstü, Acemler ve Uludağ Üniversitesi BursaRay istasyonları, Mudanya BUDO İskelesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali, PodyumPark, Kent Meydanı, Çarşıbaşı B Kafe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası önü ve Yıldırım Barış Manço Kültür Merkezi.

Vatandaşlar, anı defterlerine yazarak kent belleğine kalıcı hatıralar bırakıyor. Stantlar 9 Kasım akşamına kadar açık olacak ve halka hizmet verecek.

Bursalı 300 genç Anıtkabir'i ziyaret etti

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından, Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonla yaklaşık 300 genç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Gece saatlerinde buluşarak yaklaşık 6 otobüsle Ankara'ya yola çıkan gençler, Anıtkabir'de gruplar halinde Ata'nın huzuruna çıktı ve müze bölümüyle Atatürk'ün şahsi eşyalarını gezme imkânı buldu.

Gençler, "Ey Türk gençliği!" hitabının sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını vurgulayıp, Cumhuriyet'e, ilke ve devrimlere sahip çıkma kararlılıklarını bir kez daha ifade ettiler. Ziyaret, "Gelecek bizim ellerimizde, Cumhuriyet bizim sorumluluğumuzda" mesajı ve toplu fotoğrafla son buldu.

