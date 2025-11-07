Bursa'da Atatürk'e Özlem Anı Defterlerinde — 87. Yıl

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümünde kent genelinde 10 anı defteri stantı kurdu; 300 genç ise Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:22
Bursa'da Atatürk'e Özlem Anı Defterlerinde — 87. Yıl

Bursa'da Atatürk'e Özlem Anı Defterlerinde — 87. Yıl

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 87. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde anlamlı bir anma etkinliği düzenledi. Proje kapsamında Bursalılar, duygularını ve özlemlerini kaleme dökebilmek için hazırlanan stantlarda buluşuyor.

Anı defteri stantları kent belleğine not bırakıyor

anı defteri stantları ile vatandaşlar, Atatürk'e duydukları sevgi ve saygıyı satırlara aktarıyor. Stantlar 10 ayrı noktada hizmet veriyor: Şehreküstü, Acemler ve Uludağ Üniversitesi BursaRay istasyonları, Mudanya BUDO İskelesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali, PodyumPark, Kent Meydanı, Çarşıbaşı B Kafe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası önü ve Yıldırım Barış Manço Kültür Merkezi.

Vatandaşlar, anı defterlerine yazarak kent belleğine kalıcı hatıralar bırakıyor. Stantlar 9 Kasım akşamına kadar açık olacak ve halka hizmet verecek.

Bursalı 300 genç Anıtkabir'i ziyaret etti

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından, Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonla yaklaşık 300 genç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Gece saatlerinde buluşarak yaklaşık 6 otobüsle Ankara'ya yola çıkan gençler, Anıtkabir'de gruplar halinde Ata'nın huzuruna çıktı ve müze bölümüyle Atatürk'ün şahsi eşyalarını gezme imkânı buldu.

Gençler, "Ey Türk gençliği!" hitabının sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını vurgulayıp, Cumhuriyet'e, ilke ve devrimlere sahip çıkma kararlılıklarını bir kez daha ifade ettiler. Ziyaret, "Gelecek bizim ellerimizde, Cumhuriyet bizim sorumluluğumuzda" mesajı ve toplu fotoğrafla son buldu.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 87. YIL DÖNÜMÜNDE BURSA’DA KALPLER VE KALEMLER...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 87. YIL DÖNÜMÜNDE BURSA’DA KALPLER VE KALEMLER, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PROJESİ İLE BİR ARAYA GELİYOR. BURSALILAR, ATA’YA DUYDUKLARI ÖZLEM VE SEVGİLERİNİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KENTİN FARKLI NOKTALARINA KURDUĞU ANI DEFTERİ STANTLARIYLA SATIRLARA DÖKÜYOR.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 87. YIL DÖNÜMÜNDE BURSA’DA KALPLER VE KALEMLER...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
2
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi
3
Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak
4
Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği
5
Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi
6
Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı