Bursa'da Bahar Coşkusu: Meyve Ağaçları Çiçek Açtı

Bursa'da ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte meyve ağaçları çiçek açtı. Nisan yağmurlarının etkili olduğu Bursa Ovası'nda, armut, şeftali, elma, kiraz ve siyah incir gibi birçok meyve türü üretimi gerçekleştirilmektedir.

İlkbahar mevsimiyle birlikte bahçelerde açan çiçekler, adeta görsel şölen oluşturdu. Rengarenk meyve bahçeleri dronla görüntülendi ve bu muhteşem manzara izleyenleri büyüledi.

Bursa, doğal güzellikleri ve zengin meyve çeşitliliği ile bu bahar döneminde de dikkat çekiyor.

Bursa'da ilkbahar mevsiminin gelmesiyle meyve ağaçları çiçek açtı. Nisan yağmurlarının etkili olduğu Bursa Ovası'nda armut, şeftali, elma, kiraz, siyah incir başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.

Bursa'da ilkbahar mevsiminin gelmesiyle meyve ağaçları çiçek açtı. Nisan yağmurlarının etkili olduğu Bursa Ovası'nda armut, şeftali, elma, kiraz, siyah incir başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.