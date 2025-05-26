Bursa'da Belediye Otobüsü ile Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da meydana gelen bir trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'ndeki İstanbul Yolu Caddesi'nde, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 AJJ 589 plakalı halk otobüsü, Ferhat Badur tarafından kullanılan 46 AIT 067 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ferhat Badur, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Badur'un cesedi, yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, otobüsün sürücüsü kaza sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu üzücü kaza, trafik güvenliği konusundaki hassasiyetin bir kez daha önem kazandığı bir durumu gözler önüne serdi.

Bursa'da belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Bursa'da belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.