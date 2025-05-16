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Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, çalışanlarına bayram öncesi 71.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:04
Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

Bayram öncesi çalışanlar için müjdeli bir haber Bursa'dan geldi. Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, gerçekleştirdiği promosyon ihalesi ile çalışanlarına toplamda 71.000 TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Yeni Banka Promosyonu İhalesi

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tüm personeli için yeni bir banka promosyon sözleşmesine imza attı. Bu 3 yıllık sözleşme kapsamında, her bir çalışana 71.000 TL gibi rekor bir promosyon ödemesi yapılması planlanıyor. Bu miktar, müdürlüğün tarihinde bir personel için ödenen en yüksek promosyon ödemesi olarak kaydedildi.

Çalışana Yeni Müjde Geldi

Özellikle bayram öncesi gelen bu haber, çalışanların yüzlerini güldürdü. Yapılan açıklamaya göre, promosyon ödemeleri bayramdan önce hesaplara aktarılacak.

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