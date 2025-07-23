Bursa'da Çatı Katında Yangın Söndürüldü

Bursa'da Yangın Paniği

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Elmasbahçeler Mahallesi 3. Kumru Sokak'ta bulunan beş katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesine yol açtı. Yangının hızla büyümesiyle birlikte binada bulunan tüm sakinler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara zamanında müdahale ederek yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Bölgedeki yangın ürkütücü anlara neden olurken, olay sonucunda can kaybı yaşanmaması ise sevindirici bir gelişme oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.