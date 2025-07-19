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Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5800 çiftçiye toplamda 23 milyon lira hibeli mazot desteği sağlayacak. Destek kartları 21 Temmuz'da dağıtılacak.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 13:38
Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği

Bursa'da artan girdi maliyetleri altında zor günler geçiren çiftçilerin yüzünü güldüren bir adım atıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5800 çiftçiye toplamda 23 milyon lirayı aşan %100 hibeli mazot desteği sağlayacağını açıkladı. Merakla beklenen destek kartlarının ve dükkan fiyatlarının 21 Temmuz'da düzenlenecek törenle dağıtılacağı duyuruldu.

Çiftçilere Umut Veren Destek

Türkiye genelinde tarımsal girdi maliyetlerinin rekor seviyelere ulaştığı bu zorlu dönemde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye umut veren bir hamle geldi. Üreticinin en önemli gider kalemlerinden biri olan mazot maliyetini hafifletmek için harekete geçen belediye, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile binlerce çiftçiye karşılıksız destek sağlayacak.

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

Destek Nedir?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, destek ile ilgili yaptığı açıklamada, "Toprağını ekenin, üretenin, tarlasını boş bırakmayanın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. Destek almaya hak kazanan çiftçiler, bu yıl için geçerli olmak üzere 4 bin liraya kadar mazot alımı yapabilecekleri kartlarını alacaklar.

Başvuru Süreci ve Hak Sahipleri

Başvurular, 2 Haziran'da başlamış ve 11 Temmuz'da sona ermiştir. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, belirtilen kriterlere uyan yaklaşık 5800 üretici destek programından yararlanma hakkı kazanmıştır. Çiftçilere verilmesi beklenen mazot kartları, 21 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek olan törenle dağıtılmaya başlanacak.

Çiftçilerin Yanındayız!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın bereketli topraklarına can veren çiftçilerin asla yalnız olmadığını vurgulayarak, "Tüm zorluklara rağmen topraklarını terk etmeyen, üretmek için alın teri döken çiftçilerimizi kutluyorum. Amacımız, çiftçimizin maliyet yükünü azaltarak üretimlerini artırmak, dolayısıyla gelirlerini ve yaşam standartlarını yükseltmektir. Üreten, toprağını işleyen her bir çiftçimizle omuz omuza yürümeye, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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