Bursa'da 'Cumhuriyet Konseri'ne Hakan Aysev Damgası

Bursa'da 'Cumhuriyet Konseri'nde Hakan Aysev sahne aldı

29 Ekim etkinliğinde sanat ve dayanışma buluştu

irleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Konseri''nde opera sanatçısı Hakan Aysev, Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Konser, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Bursalıların yoğun ilgisine sahne oldu. Etkinlik öncesinde federasyon yöneticileri, geceye katkı sağlayan gönüllülere teşekkür plaketi takdim etti.

Gecede sahne alan Hakan Aysev ve orkestrası; "Aşkın Bahardır", "Denizde Mehtap", "Onuncu Yıl Marşı", "Bir Başkadır Benim Memleketim" ve "Yiğidim Aslanım" gibi eserleri seslendirdi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konserden elde edilen gelirin ise Bursa'da orman yangınlarında tahrip olan bölgelere fidan bağışı için kullanılacağı bildirildi. Etkinlik, sanatla dayanışmayı öne çıkaran bir kutlama niteliği taşıdı.

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Konseri”nde opera sanatçısı Hakan Aysev, Bursalı sanatseverlerle buluştu.