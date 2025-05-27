DOLAR
38,98 0,11%
EURO
44,34 0,39%
ALTIN
4.129,32 1,36%
BITCOIN
4.266.491,11 0,03%

Bursa'da Denetimli Serbestlik İçin Önemli Protokol İmzalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mudanya Üniversitesi, denetimli serbestlik hizmetleri için işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:29
Bursa'da Denetimli Serbestlik İçin Önemli Protokol İmzalandı

Bursa'da Denetimli Serbestlik İçin Önemli Protokol İmzalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Tören, üniversitede gerçekleştirildi ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl protokole imza attı.

Eğitim ve Destek Programları

Başsavcı Solmaz, imzalanan protokolle birlikte Mudanya Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yükümlülerle çalışma yöntemleri konusunda eğitimler verileceğini vurguladı. Ayrıca, denetim tedbiri altındaki yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmaları için destek verileceği bildirildi.

Solmaz, bu çalışmaların Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulacağını belirtti. Böylece, 229 çocuk ve 13,963 yetişkin yükümlü, toplamda 14,192 yükümlü, bu protokolden faydalanma imkanı bulacak.

Staj İmkanları ve Akamemik Çalışmalar

Bunların yanı sıra, Mudanya Üniversitesi öğrencilerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde staj yapma fırsatı sunulacak. Protokol, üniversitedeki akademisyenlerin de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde akademik çalışmalar yapabilmesini kapsıyor. Başsavcı Solmaz, bu işbirliğinin hem Mudanya Üniversitesi hem de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü için hayırlı olmasını diledi.

Törene ayrıca, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül ve Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak gibi önemli isimler katıldılar.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Dekoratif Beton Kemerin Yıkılmasıyla Hayatını Kaybeden Doktor ve Eşi İçin Tören Düzenlendi
2
Kırklareli'de İlhan Şeşen'in Şarkılarıyla Anma Töreni
3
Bakan Fidan: Türk-Rus İlişkilerinde Lider Diplomasisi Önem Taşıyor
4
Filistin'de İsrail Saldırısında Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Yaralandı
5
Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Dolu Tırın Sürücüsü Tutuklandı
6
Bakan Işıkhan ve HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Kadın İstihdamı İçin Önemli Görüşme
7
Şırnak'taki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!