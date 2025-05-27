Bursa'da Denetimli Serbestlik İçin Önemli Protokol İmzalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Tören, üniversitede gerçekleştirildi ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl protokole imza attı.

Eğitim ve Destek Programları

Başsavcı Solmaz, imzalanan protokolle birlikte Mudanya Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yükümlülerle çalışma yöntemleri konusunda eğitimler verileceğini vurguladı. Ayrıca, denetim tedbiri altındaki yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmaları için destek verileceği bildirildi.

Solmaz, bu çalışmaların Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulacağını belirtti. Böylece, 229 çocuk ve 13,963 yetişkin yükümlü, toplamda 14,192 yükümlü, bu protokolden faydalanma imkanı bulacak.

Staj İmkanları ve Akamemik Çalışmalar

Bunların yanı sıra, Mudanya Üniversitesi öğrencilerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde staj yapma fırsatı sunulacak. Protokol, üniversitedeki akademisyenlerin de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde akademik çalışmalar yapabilmesini kapsıyor. Başsavcı Solmaz, bu işbirliğinin hem Mudanya Üniversitesi hem de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü için hayırlı olmasını diledi.

Törene ayrıca, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül ve Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak gibi önemli isimler katıldılar.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.