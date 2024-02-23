Bursa'da deprem oldu: AFAD depremin şiddetini açıkladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 15.14 sularında meydana geldiği bilgisini paylaşırken, depremin derinliğinin 10.86 km olduğunu duyurdu.
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