Bursa'da Dere Yatağında Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı

Bursa'da Kurtarma Operasyonu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, Düğüncüler Mahallesi'nde çobanlık yapan Halil S. (79), dün akşam saatlerinde düştüğü dere yatağında mahsur kaldı. Yaralanan yaşlı çobanın durumu, çevredekiler tarafından fark edilerek hemen yetkililere bildirildi.

Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, dere yatağında mahsur kalan Halil S.'ye ilk müdahaleyi yaparak, kurtarma operasyonuna başladılar.

Başarılı Kurtarma

Yaralı çoban, sedyeye alınarak halatlarla makara kurulup suyun karşısına geçirilerek güvenli bir şekilde çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Halil S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu olay, Bursa'daki kurtarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin önemini bir kez daha göstermiş oldu.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban kurtarıldı. Bölgede, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban kurtarıldı. Bölgede, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.